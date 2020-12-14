تدريب بالسيوف .. ماجد المصري: أبدأ الاستعداد لـ الملك أحمس غدا

وأضاف ماجد المصري، في تصريح خاص ل دوت الخليج، إنه يبدأ التدريبات على حمل السيوف والمبارزة لافتا إلى أن التدريبات على المسلسل شاقة.
قال الفنان المصري، إنه يستعد لتصوير أولى مشاهده في مسلسل «الملك أحمس» للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وأضاف ماجد المصري، إنه من المنتظر البدء في تصوير مشاهده بالمسلسل في أواخر ديسمبر الجاري؛ ليواصل بذلك نشاطه الفني بعد نجاح مسلسله «الوجه الآخر» الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.
جدير بالذكر أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من: عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.
أما مسلسل «الوجه الآخر» لـ ماجد المصرى، فيشارك في بطولته معه كل من: نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
يُذكر أن الفنان ماجد المصري، ظهر في شهر رمضان الماضي، كضيف شرف بعدد من المسلسلات، لعل أبرزها مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، والذي رصد بطولة أسطورة الصاعقة المصرية - الشهيد أحمد المنسي.
وظهر ماجد المصري، كضيف شرف فى الحلقة 26 بمسلسل «لما كنا صغيرين» بشخصية شخصية لواء شرطة، كما ظهر كضيف شرف أيضًا فى المسلسل الكوميدى «ونسنى».
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