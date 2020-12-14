بعد الضجة في مهرجان القاهرة.. أسماء جلال بإطلالة أخرى مثيرة

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، إذ ارتدت هوت شورت مثير بعدما أحدثت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكانت كشفت أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام عن منفذي إطلالتها ليلة الخميس 10 ديسمبر، في حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور من إطلالتها، مشيرة إلى أن الفستان من تصميم شهيرة لاشين، والشعر تصفيف أيمن دهب، والمكياج لـ دانا خضر.

وظهرت أسماء جلال، على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى باطلالة متميزة وظهرت بفستان ذهبى مكشوف من الظهر وقصير يبرز جمالها.