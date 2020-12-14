بعد الضجة في مهرجان القاهرة.. أسماء جلال بإطلالة أخرى مثيرة

وكانت كشفت أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام عن منفذي إطلالتها ليلة الخميس 10 ديسمبر، في حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور من إطلالتها، مشيرة إلى أن الفستان من تصميم شهيرة لاشين، والشعر تصفيف أيمن دهب، والمكياج لـ دانا خضر.
وظهرت أسماء جلال، على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى باطلالة متميزة وظهرت بفستان ذهبى مكشوف من الظهر وقصير يبرز جمالها.
والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.
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