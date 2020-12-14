بين مصر ودبي .. نجوم الطرب يحيون حفلات رأس السنة .. تعرف عليهم

يستعد عدد من المطربين لاحياء حفلات راس السنة ليودعون عام 2020 والتى اطلقوا عليه عام الكورونا ويستقبلون العام الجديد أملا فى انتهاء هذه الكارثة فى بداية العام الجديد.
نرصد ابرز النجوم الذين يشاركون فى حفلات راس السنة.
يجتمع فى بيروت المطرب عاصي الحلاني مع المطرب ملحم زين في حفل غنائي، داخل أحد الفنادق الكبرى، بحفل يقام في 31 ديسمبر الجارى وويقدم عاصي خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد ومنها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" و"يا طير" "وإني مارق مريت" و"قولي جاي أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير".
جورج وسوف :
ويعود سلطان الطرب جورج وسوف، للغناء في حفلات مباشرة، في 25 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في دبي، ويشاركه نفس الحفل ملحم زين.
ويقدم ملحم زين، خلال هذا الحفل، باقة من أجمل أغنياته، ومنها "صفي قلبي"، و"قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، و"من مدة" وغيرها.
وائل جسار :
يشارك المطرب وائل جسار في حفل غنائي جديد بمناسبة رأس السنة وذلك في أحد الفنادق بالقاهرة يوم 31 ديسمبر الجاري، وسوف يشارك في هذا الحفل مجموعة من المطربين منهم محمود الليثي، وأمينة.
عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ :
اما المطرب عبد الباسط حمودة أحد النجوم الذين سوف يحييون اكثر من حفل في رأس السنة حيث سوف يحيي حفل في فندق انتركونتنينال، وحفل أخر في أحد الفنادق وكما يشارك المطرب طارق الشيخ فى حفلات راس السنة بالقاهرة مع المطرب عصام كاريكا، أما حكيم سوف يحيي حفل جديد في فندق كونراد في القاهرة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.
وائل كفورى وحسين الجسمى :
وفي دبي أيضًا يستقبل كل من وائل كفوري، ومحمد خيري عام 2021 في فيستيفال أرينا إنتركونتيننتال وكما يحيي كل من حسين الجسمي وأنغام ليلة رأس السنة 2021 بحفل فني ستكون إحدى مفاجآته الكبيرة هو المسرح الروماني الذي تم تشييده في منطقة خورفكان مسقط رأس الجسمي.
محمد منير :
ويقدم مسرح الساقية للعرائس بالقاهرة، حفل الفنان محمد منير وفرقته الموسيقية، ليلة رأس السنة، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري.
واختارت الساقية أن تودع العام الحالي بباقة من أجمل الأغاني التي قدمها "الكينج" خلال مسيرته الفنية، واتخذت للحفل شعار "New Year يعنى منير"، وتمت كتابته على الملصق الدعائي للحفل المنشور على موقعها الرسمي.
اصالة :
بينما أصالة ستتواجد على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، في 31 ديسمبر لإحياء حفل رأس السنة والذي سوف يبدأ في تمام الساعة الـ10 مساءا، كما يشارك محمد حماقى فى حفلات راس السنة في دبي حيث من المقرر ان يقام يوم الجمعة 25 ديسمبر من أجل إحياء حفل غنائي مع الفنان محمود العسيلي ضمن احتفالات رأس السنة.
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