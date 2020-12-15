نور تواجه أحلامها والجن يلاحق دينا فؤاد.. أبرز أحداث ثاني حلقات "جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تتوالى الأحداث الدرامية المشوقة والمثيرة في الحلقة الثانية من مسلسل جمال الحريم للنجمة زينة ودينا فؤاد وخالد سليم والفنان الكبير صلاح عبد الله، والتي حققت نسب مشاهدة عالية منذ اذاعة الحلقة الأولى أمس.

وتبدأ الحلقة بوفاة " فريدة” وتذهب نور إلى صديقاتها دكتورة أمراض نفسية لمساعدتها ومعرفة أسباب أحلام تراودها وتسبب لها الكثير من المتاعب.

ولأول مرة يظهر الفنان القدير صلاح عبد الله في دور الشيخ حسن والذي يمثل جانب الإيمان والطمأنينة.

وتتصاعد الأحداث الدرامية مع ظهور دينا فؤاد والتي تعاني من جن عاشق يسيطر عليها، ليرن جرس التليفون ويطلب الشيخ منها فلوس حتي يساعدها، لتبدأ في رؤية أشياء غريبة في غرفتها، ثم يأتي المشهد الأكثر إثارة خلال الحلقة وتداخل رهيب بين الحقيقة والخيال ومشهد مرعب للنجمة دينا فؤاد لترى شخص يقودها إلى طريق ثم علامات وحروف غريبة.

وتشهد ختام الحلقة الثانية مواجهة بين نور ودينا فؤاد والتي تعترف برؤيتها للجني ومشاهد مرعبة وأشياء غريبة داخل دولابها، لترد عليها نور لا توجد هذه الأشياء ثم تقوم بفتح الدولاب لتحدث المفاجأة.

ويشارك فى مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام بي سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.