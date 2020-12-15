أخبار الفن.. العثور على جثة فنانة شهيرة.. وحسناء سيف الدين تصاب بـ 5 أورام

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

عثرت السلطات الهندية، على جثة الممثلة الهندية الشهيرة "أريا بانيرجي" في ظروف غامضة.

لايزال شبح أزمة الفنانة شيما الحاج الأخيرة والمعروفة إعلاميا بالفيديوهات الفاضحة يطاردها رغم تغيير اسمها إلى شيماء يونس.

نشرت الفنانة حسناء سيف الدين تفاصيل جديدة عن مرضها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

شهد عزاء والد الفنانة داليا البحيرى حضور عدد من الفنانين لتقديم واجب العزاء فى الراحل الذى توفى يوم الاربعاء الماضى وذلك بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس.

يستعد عدد من المطربين لاحياء حفلات راس السنة ليودعون عام 2020 والتى اطلقوا عليه عام الكورونا ويستقبلون العام الجديد أملا فى انتهاء هذه الكارثة فى بداية العام الجديد.