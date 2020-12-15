أحمد عدوية يكشف تفاصيل الحادث المروع مع عمرو الليثي فى واحد من الناس

يكشف نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له ووضعه بين الحياة والموت.

ويظهر عدوية في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة وتذاع علي جزئين الجمعة والسبت من برنامج واحد من الناس على الحياة.

ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وزوجته، ويكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته.

وتكشف زوجته ما لا يعرفه أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسديا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أطلقت عليه.

الحلقة تذاع الجمعة المقبلة في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.