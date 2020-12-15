"دنيا جديد" لأمير عيد والعسيلي تحتل المركز الثالث بقائمة Trending يوتيوب (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتلت أغنية "دنيا جديدة" لأمير عيد ومحمود العسيلي المركز الثالث بقائمة Trending يوتيوب.

ونجحت الاغنية حتى الان من الاقتراب من تحقيق 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي,

كان الفنان أمير عيد، هاجم زميله محمود العسيلى وذلك بسبب "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدويات القصيرة "تويتر".

وكتب عيد: "أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ورد محمود العسيلى على اتهام أمير عيد من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" :" یا أمير .. أنا كمان بحترمك.. و اللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك و أعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء..وإن الأغنية بتاعتي".