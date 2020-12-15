نادية لطفي في مذكراتها: انسحبت من المشهد لحفظ كرامتي وحتى لا أفقد رصيدي في قلوب الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نادية لطفي، في مذكراتها التي تنشرها قناة "الشرق" الإخبارية، لأول مرة، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي وصفته بالانسحاب وليس الاعتذار.

وقالت نادية لطفي: "اخترت أن أحترم نفسي وانسحب من مناخ شعرت بأنني غريبة فيه، مناخ مناقض تماماً لمنظومة القيم التي تربيت عليها وعشت فيها وآمنت بها وأيقنت بصوابها"، متابعة: "وصلنا إلى مرحلة سينما البوتيك وأفلام المقاولات فلم يعد لي دور.

وأضافت: اللافت أن حبيبة عمري سعاد حسني مثلما كان دخولها إلى السينما متزامناً مع بداياتي في أواخر الخمسينيات فإنها اتخذت قرارها بالانسحاب معي في التوقيت نفسه تقريباً، فلم نعتزل، بل كان علينا الانسحاب حتى لا نفقد رصيدنا في قلوب الناس وفي تاريخ السينما".