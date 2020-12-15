فيديو فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ابقى قابلني".. يعود إلى الرومانسية باللهجة المصرية

فضل شاكر طرح أغنيته الجديدة "ابقى قابلني" والتي عاد بها إلى اللهجة المصرية والأغاني الرومانسية ولاقت الأغنية تداولاً كبيراً على مواقع التواصل.

فضل شاكر يتصدر السوشيال ميديا بأغنيته الجديدة

وفاجأ الفنان فضل شاكر الجمهور اليوم بطرح أغنيته الجديدة "ابقى قابلني"، والتي لاقت تداولاً كبيراً على مواقع التواصل، وتفاعل معها الجمهور بسبب تقديم فضل شاكر بها للونه الغنائي القديم، وعودته للهجة المصرية في الأغاني بعد فترة من طرحه أغاني باللهجة اللبنانية والخليجية، وتلقى فضل شاكر إشادات على الأغنية بسبب كلماتها المختلفة وعودته للأغاني الدرامية والرومانسية.

فضل شاكر يطرح أغنية "ابقى قابلني"

وقال فضل شاكر إنه قرر طرح الأغنية اليوم بناء على رغبة الجمهور، والذي طالبه في الفترة الأخيرة بالعودة إلى اللهجة المصرية وطرح الأغنية الجديدة، وغرد فضل شاكر على تويتر قائلاً:" استجابة لرغبتكم صار فيكن تسمعوا أغنيتي الجديدة "ابقى قابلني" على قناتي على اليوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وذلك بعد فترة من ترويج فضل شاكر للأغنية بنشر بوستر لها على مواقع التواصل.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة نشاط فني لفضل شاكر، وطرح الشهور الماضية عدة أغاني منفردة، ومن أبرزها أغنية "للحين عايش" باللهجة الخليجية، و"صباح الخير يا لبنان" و "غيب" و "وحشتوني" وأغنية "مع السلامة" ومن قبلها "ليه الجرح"، بالإضافة إلى إعادة تقديم أغنية "ذهب الليل" للراحل محمد فوزي، وأعاد فضل شاكر طرح أغانيه القديمة على قناته الجديدة بيوتيوب، وذلك في محاولات استعادة نشاطه المعتاد قبل فترة الاعتزال.

فضل شاكر في حالة نشاط فني

ويسعى فضل شاكر لاستعادة جماهيريته بعد فترة الاعتزال التي أثرت على محاولاته في استعادة نشاطه، وخاصة بسبب استمرار أزماته القضائية، ويعوض تلك الفترة بأعماله وأغانيه الجديدة، وأعلن عن تجهيزه لألبوم جديد وانتهى من تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يستعد به للعودة الى الساحة الفنية بعد غياب عن اصدار الألبومات، ويتضمن الألبوم أغاني باللهجتين المصرية واللبنانية. ويتعاون فيه مع نخبة من الشعر والملحنين ومنهم أيمن قميحة، وليد سعد، أحمد زعيم، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد رفاعي، ومحمد يونس وغيرهم.