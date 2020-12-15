عمرو دياب يكشف موعد طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وأول صورة للبوستر

عمرو دياب شوق الجمهور لألبومه الجديد، وكشف عن عنوان الألبوم "يا أنا يا لأ" اليوم، ونشر أول صورة للبوستر وموعد طرح الألبوم.

عمرو دياب يشوق الجمهور لألبومه "يا أنا يا لأ"

وبدأ عمرو دياب العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وفاجأ الجمهور اليوم بطرح أول الصور الدعائية للألبوم من خلال إعلانات الشوارع، وكشف عن صورة البوستر الأولى للألبوم بالإضافة إلى عنوانه، وأعلن عن طرحه على إحدى شبكات الإتصالات قبل طرحه رسمياً في الأسواق في نهاية العام الجاري.

وظهر عمرو دياب على صورة البوستر بإطلالته الأخيرة التي ظهر بها في أكثر من مناسبة وحفلة، بالشعر القصير الأشقر بالإضافة إلى قميص باللون الأسود، ومن المتوقع ان يطرح عمرو دياب المزيد من صور الألبوم وبوستراته على مواقع التواصل خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة الدعاية للألبوم والتي بدأها بشكل مفاجيء اليوم.

عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

وكشف عمرو دياب عن موعد طرح الألبوم الجديد في حفله الأخير بقصر عابدين في القاهرة، وقال إنه سيطرح الألبوم في يوم 25 ديسمبر الجاري، وهو ما شوق الجمهور للألبوم والذي يعود به في موسم الشتاء مجدداً بعد ألبومه "سهران" والذي طرحه في شهر يناير الماضي، وكشف عمرو دياب عن عدة أغاني جديدة من الألبوم ومنها أغنية "محسود" والتي قدمها لأول مرة في حفله الأخير، بالإضافة إلى عدة تكهنات على أغاني الألبوم من الجمهور.

حالة نشاط فني لعمرو دياب

ويعيش عمرو دياب حالة نشاط فني هذا العام، حيث بدأه بطرح ألبوم "سهران" في شهر يناير، بالإضافة إلى طرحه عدة أغاني منفردة طوال العام وأبرزها أغنية "أماكن السهر"، وأحيا عدة حفلات في الفترة الأخيرة، قبل أن يختتم العام بألبوم جديد بعنوان "يا أنا يا لأ"، وكان عمرو دياب قد أعلن عن استعداده لتقديم مسلسل جديد مع شبكة "نتفلكس" ومن المقرر ان يبدأ العمل به وتصويره خلال الفترة المقبلة وبداية العام الجديد والذي يعيده إلى التمثيل بعد غياب سنوات طويلة.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة تكهنات وتساؤلات حول علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، وسط تزايد أخبار انفصالهما بسبب عدم ظهورهما معاً في عدة مناسبات فنية واجتماعية في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يحسمه الطرفين حتى الآن بعدم تعليقهما على الأخبار المتداولة حول خلافاتهما وانفصالهما.