صور رامي رضوان يحتفل بشفائه من فيروس كورونا مع زوجته دنيا سمير غانم وأصدقائهما

رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم احتفل بتعافيه من فيروس كورونا اليوم بلقاء زوجته وأصدقائهما، ونشر رسالة إلى الجمهور وصور احتفاله بشفائه.

رامي رضوان يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من كورونا

وأعلن رامي رضوان اليوم تعافيه من فيروس كورونا بعد أيام من إصابته، وأكد أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت سلبية، ووجه رسالة للجمهور بمناسبة شفائه وقال:"المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم..مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي عليل.. مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقة مش جدعنة مني، انا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله انما الشفاء بعد فضل ربنا الكبير".

رامي رضوان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

ووجه رامي رضوان الشكر لكل من دعمه ودعى له في الأزمة الصحية وقال:"يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم ومن الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر، أمطرتوني وأسعدتوني وشرفتوني بدعائكم ورسائلكم وحبكم وخوفكم، شكرا لحضراتكم جميعا، مشاعركم الجميلة على راسي".

رامي رضوان يحتفل بشفائه مع دنيا سمير غانم وأصدقائهما

وطمأن زوج دنيا سمير غانم الجمهور على حالته الصحية، ونشر صورته بعد تعافيه من الفيروس وأعلن عودته لتقديم برنامجه التلفزيوني وقال:"انا الحمد لله بخير و زي الفل، ربنا كرمني من واسع ولكل من سأل، ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة..راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC، يا رب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل و مكروه، وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض و أنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد، حفظكم الله جميعا".

واحتفل رامي رضوان بشفائه من فيروس كورونا مع زوجته دنيا سمير غانم، والتي نشرت صوراً من احتفالها مع أصدقائها بشفاء زوجها، في أول تجمع بعد خروجه من العزل الصحي، وشارك معهم عدد من النجوم مثل كريم محمود عبد العزيز وزوجته وشقيقه محمد محمود عبد العزيز وريهام أيمن وغيرهم، وكانت دنيا سمير غانم قد وجهت رسالة لزوجها في الأيام الأخيرة بعد إعلان إصابته بكورونا ودعت له بالشفاء، وأجرت العائلة مسحة للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم وطمأن رامي رضوان الجمهور على حالة زوجته الصحية وبقية العائلة.