نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم عمور يفاجئ جمهوره بالغناء بالإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ الفنان المغربي ​حاتم عمور​ محبيه بعدما قرر الغناء باللغة الإسبانية للمرة الأولى ضمن أغاني ألبومه الجديد المرتقب "​بلا حدود​"، الذي يحضر له حاليا مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والمزعين في المغرب والشرق الأوسط، وسيطرحه مع بداية 2021.

"بلا حدود " يتضمن أغنيات بلهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يحرص دائما على توظيفها، وأغاني اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية، بالإضافة إلى الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.

ويضع حاتم حاليا اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، ليصبح جاهزا في نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن حاتم عمور سبق وأن شارك في عمل إسباني، بعنوان " Nos Fuimos Lejos " في نسخته العربية وذلك رفقة الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس والكوبي ديسمبر بوينو والمنتج المغربي العالمي ريدوان.