نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على جثة فنانة شهيرة في ظروف غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقيت الممثلة الهندية الشهيرة أريا بانيرجي، مصرعها في ظروف غامضة، وعثرت السلطات الهندية على جثة الممثلة الشابة البالغة من العمر 33 عاما، داخل منزلها في جنوب مدينة كولكاتا.

وذكرت ذلك صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة الفنانة الشابة ملطخة بالدماء داخل منزلها، مشيرة إلى أن الشرطة الهندية اقتحمت المنزل بعد بلاغ يفيد بعدم وجودها أو ردها على أي مكالمة هاتفية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدم رد الممثلة الشهيرة على المكالمات الهاتفية دفع مديرة منزلها إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الجثة في وضع مريب.