بشرى تشيد بشباب مستقبل السينما: المواهب المصرية الرائعة

شاركت الفنانة الجميلة بشرى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بشرى بصحبة شباب الفن أمير المصري وكريم قاسم وعمرو عبيد.

وعلقت بشرى، قائلة: " مع زملائي الممثلين / المخرجين .. مستقبل السينما .. المواهب المصرية الرائعة .. أحبكم يا رفاق"

وكانت الفنانة بشرى، احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل، في أجواء عائلية بحضور عدد محدود من العائلتين كإجراءات إحترازية بسبب فريوس كورونا المستجد.

وتتميز الفنانة بشرى بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات جريئة ومثيرة وانيقة تخطف بها الأنظار. وظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأبيض من الدانتيل من الجزء العلوي له، بأكمام طويلة ، واختارت حذاء جلد باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمالها الخلاب.

وسبق أن روجت بشرى لمسلسلها الجديد وادي الجن عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ونشرت عبر إنستجرام بوستر المسلسل وعلقت قائلة: "قريبا مسلسل #وادى_الجن على منصة VIU إخراج حسام الجوهرى".

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، و ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.

على صعيد اخر، أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيونيTom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.