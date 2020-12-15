درة عن زيارتها لـ مستشفى الناس للأطفال: انبهرت بمستواه والعاملين به

نشرت الفنانة التونسية درة صورا جديدة من زياراتها لمستشفي الناس للأطفال، وذلك عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت درة، على الصور: "سعيدة بزيارتي لمستشفى النّاس للأطفال لعلاج القلب بالمجان وهي الأكبر في الشرق الأوسط وانبهرت بمستوى المستشفى وكل العاملين فيها كما أتمنى الشفاء لكل الأطفال".

وظهرت بصحبة بعض من طاقم العاملين بالقطاع الطبي للمستشفى، وبرفقة الأطفال وهي تلعب معم خلال زيارتها، كما حرصت على عرض صورة تضم كافة الوسائل المتاحة للتبرع للمستشفى.

والجدير بالذكر، عرضت حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي عرضت منه سبع حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحًا كبيرًا هي "بنات موسى وسنين وعدت وأمل حياتي وأمر شخصي وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط".

اما عن حياتها الشخصية، ردت "درة" على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.