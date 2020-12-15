شاهد.. جيلان علاء تقلد الإعلامية وفاء الكيلاني بفيديو من سيارتها

شاركت الفنانة جيلان علاء، مقطع فيديو طريف لها، من داخل السيارة، وذلك عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومن المعروف عن جيلان علاء، حبها لتقليد المشاهير من نجوم الفن، وقد ظهرت بالفيديو وهي تتجسد شخصية الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأعربت الفنانة جيلان علاء لعدسة " دوت الخليج" ، عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا، وعن مشاركتها في مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة هنا الزاهد والمنتظر عرضه في رمضان 2021، أشارت جيهان علاء إلى أنها تقدم في المسلسل دور تراجيدي وهو دور جديد عليها وبعيد عن شخصيتها.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد في مسلسل حلوة الدنيا سكر مجموعة من النجوم في كل قصة درامية حيث يتضمن 9 قصص وكل قصة 5 حلقات، ومن أبرز النجوم محمد كيلاني ومحمود عبدالمغني وميدو عادل ومحمد الشرنوبي، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة. الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

وقدمت الممثلة الشابة جيلان علاء، مسلسل نوفل نجمة شباك، ويشاركها بطوله المسلسل الفنان أمجد الشرقاوى وتقدم جيلان 30 حلقه كوميديه يوميًا على محطات الراديو شعبى FM وميجا FM وراديو هيتس ونغم FM خلال شهر رمضان الكريم السابق.

وقصة المسلسل حول شخصية جيلان علاء "نجمة" وتجسد دور عفريته تفشل فى تحقيق أمنيات نوفل والذى يجسده أمجد الشرقاوى.

يذكر أن جيلان علاء قامت بعمل مسلسلين من قبل من خلال الراديو فى شهر رمضان، وتقدمت جيلان علاء وأمجد الشرقاوى بالشكر لطارق أبوالسعود المدير التنفيذي لشركة راديو النيل لمنحهم فرصة أول بطولة لجيلان وأمجد من خلال المسلسل وتجسيد دويتو ناجح مابين جيلان علاء وأمجد الشرقاوى.