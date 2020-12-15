أخبار الفن| ظهور مثير لـ فيفى عبده بعد شائعة وفاتها.. وعُمر رحمة حسن في عيد ميلادها

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».

وكانت اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليلة في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا».

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

تحتفل الفنانة رحمة حسن بعيد ميلادها الـ 33 اليوم الثلاثاء، حيث إنها من مواليد 15 ديسمبر 1987.

وبدأت رحمة حسن العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010،ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة).

ومن أبرز أعمالها :”سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة”.

طفلة "ما وراء الطبيعة": أحب السياسة ولا أذهب للمدرسة.. والحرب حرمتني من رؤية بلدي

أعربت الطفلة "شيراز" ريم عبد القادر، بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، عن حبها لبلدها سوريا، وحزنها على الحرب الدائرة فيها التي حرمتها من السفر لها.

وقالت "شيراز" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، إنها تحب السياسة، كما تتعلم بنظام Home schooling أو التعليم بالمنزل، حيث تتمنى الذهاب للمدرسة، لكن نومها غير المنتظم لا يسمح لها بذلك، فيما يسمح لها هذا النظام بالتمثيل دون التقيد بالاستيقاظ مبكرا، مستطردة: "والدي يذاكر لي، وهو أستاذ جامعي، فلا أحتاج لمدرس".

وأشارت إلى أنها ولدت في مصر، لأب وأم سوريين، وأن والدتها تحكي لها كثيرا عن سوريا، وتخبرها بأشياء جميلة عن البلد، أما هي فتسألها دائما عن سبب الحرب.

حققت أغنية "ابقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر 355,752 مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون الفنان فضل شاكر بهذا العمل " إبقى قابلني " مع الشاعر عمرو المصري ، ومن الحان عمرو الشاذلي ، وتولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري ، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ ، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .

وكان أخر أعماله الغنائية أغنية " للحين عايش" باللهجة الخليجية ، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال أيام من طرحها على القناة الرسمية " يوتيوب " ، ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة ، لتكون أغنية " إبقى قابلني " وهي باللهجة المصرية ، استجابة لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .