ريم مصطفى تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - تقوم الفنانة ريم مصطفى حاليًا بتصوير دورها في فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، وذلك في مدينة الإنتاج الإعلامي، والفيلم بطولة غادة عادل، خالد النبوي، محمد ممدوح "تايسون"، فتحي عبد الوهاب، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.

وفى سياق آخر، تُشارك ريم مصطفى حاليًا في مسلسل "الملك" وهو مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الملك" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضي، وهو سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصرى، محمد علاء، ياسين السقا، ومعتز هشام.

