وزيرة الثقافة تشيد بعروض بيت الفنون الشعبية

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالعروض المسرحية التى يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حاليا بقاعات مسرح البالون بالعجوزة، وحرصت على تحية أبطال العروض على خشبة مسرح، والتقاط الصور التذكارية معهم .

جاء ذلك أمس الاثنين، عقب مشاهدتها للعرض المسرحى "لحظة حب" بقاعة صلاح جاهين، أعقبه العرض المسرحى "سيد درويش" بقاعة محمود رضا، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد أبو داوود، والناقد الرياضي محمود معروف، وعدد من فنانى وقيادات البيت .

" لحظة حب" من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وهو من العروض الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، بطولة الفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، راقصين ميدو ولميس، غناء مؤمن خليل ونانسي، عزف فلوت مي فؤاد، وعزف تشيلو وعمرو صبحي، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف محمد الصواف، إخراج ياسر صادق .

أما مسرحية " سيد درويش" فهى تسلط الضوء على أهم المحطات الفنية لفنان الشعب سيد درويش، أحد رموز الفن فى مصر والوطن العربى، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي "، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب ، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب .

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح .