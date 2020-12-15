في أجواء رومانسية.. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بأعياد الكريسماس

نشرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا صورة رومانسية تجمعها بزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس أثناء احتفالهما بأعياد الكريسماس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت بريانكا شوبرا على الصورة قائلة :"احب الاثنين معا" في إشارة منها إلى نيك جوناس وكلبهما.

وكانت بريانكا شوبرا تزوجت من نيك جوناس قبل عامين بإقامة حفلي زفاف أحدهما على الطقوس الهندية، رغم فارق العمر بينهما فهي الأكبر بـ 10 أعوام.

ووقعت النجمة الهندية العالمية "بريانكا شوبرا" على عقد تليفزيوني لمدة عامين مع منصة أمازون، وحسب تصريحها أن هذا الاتفاق في إطار السعي منها لتقديم أعمال أكثر عن المرآة وبشكل يصل لجميع أنحاء العالم.

وأكدت بريانكا شوبرا أنها تسعى باستمرار لأفكار جديدة ولا تريد أن تقتصر أعمالها على الترفيه.