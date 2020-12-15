بعد مصالحتها مع والدها..هل تنجح شام الذهبي في إعادة صداقة والدتها أصالة مع أنغام؟

شام الذهبي تصدرت الأضواء في الفترة الأخيرة بسبب دورها الكبير في حياة والدتها الفنانة أصالة الاجتماعية والفنية، وعادت للحديث عن دورها في إعادة علاقة والدها بأصدقائها وعائلتها وأبرزها مصالحتها مع والدها أيمن الذهبي.

شام تكشف دورها في مصالحة أصالة على أنغام

وساهمت شام الذهبي مؤخراً في مصالحة والدتها أصالة على والدها أيمن الذهبي بعد قطيعة لما يقارب 15 عام، بعد طلاق والديها، وفاجأت الجمهور بنشر صورة عائلية تجمع والدها ووالدتها لأول مرة، وكشفت في تصريحات لها عن دورها في مصالحة والديها ولم شملهما من جديد، وقالت إنها ترغب في إنهاء خلافات والدتها ومصالحتها مع الجميع ومساندتها ومنها إعادة علاقتها بأيمن الذهبي.

شام الذهبي تعلق على مصالحة والدتها مع أحلام

ويبدو أن دور شام الذهبي في مصالحات والدتها لن يقتصر على والدها أيمن الذهبي فقط، بعدما كشفت في تصريحات لها مع برنامج "اي تي بالعربي" عن دورها في مصالحة والدتها على أنغام، وقالت إنها تحب أنغام وتعتبرها جزء من العائلة في وقت سابق، لذلك تتمنى مصالحتها مع والدتها، خاصة إن الأخيرة كانت علاقتها أقوى بها، وأضافت شام الذهبي إن المصالحة كانت تفشل في الخطوة التالية.

شام الذهبي تكشف رأيها في زواج والدتها للمرة الثالثة

وقالت شام الذهبي إن والدتها أصالة سهل إقناعها بالمصالحة ووصفتها بأسرع من ينهي الخلافات، ولكن المصالحة لم تتم حتى الآن، وعبرت عن سعادتها بسبب تصالح والدتها مع أحلام، وقالت إنها أحبت ابن أحلام بدون أن تراه بسبب دوره في إنهاء خلافات أحلام وأصالة، وأكدت إن علاقة والدتها بياسمين صبري قوية وتحبها، ولم تقصد السخرية منها في مهرجان الجونة كما اتهمها البعض.

وردت شام الذهبي على تساؤل حول رأيها في زواج والدتها من جديد في المستقبل، وقالت إنها ستدعم والدتها في أي قرار تأخذه والذي تراه يحقق لها السعادة والراحة، ولا يقتصر على الزواج فقط، لأنه ليس كل شيء وليس السبب الوحيد لتحقيق السعادة، وأضافت إن والدتها تستحق ان تعيش في سعادة، وإنها ستقدم لها الدعم في كل شيء، وكانت شام الذهبي قد أشارت إلى إنها تخاف على والدتها من فهم الناس الخاطئ لبعض ردود أفعالها العفوية والسريعة وهو سبب دعهما الكبير لها في الفترة الأخيرة.