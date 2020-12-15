كليب Elastic Heart للنجمة سيا بعد وصوله إلى 1.1 مليار مشاهدة.. فيديو

تعرف النجمة العالمية "سيا" بأنها تمتلك الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التى أحدثت ضجة بين المعنيين بالموسيقى والغناء، ومن أبرزهم " Elastic Heart " التى ظهر بالكليب الخاص بها النجم العالمى شيا لابوف الذى اتهمته سيا خلال الساعات القليلة الماضية بأنها أصيبت بالأذى العاطفى على يده بعد تعاونهما بـ " Elastic Heart " عام 2015 ، و قررت سيا أن تأخذ خطوة الاعتراف بذلك بعد ساعات معدودة من رفع النجمة العالمية صديقته السابقة FKA Twigs دعوى قضائية ضده.

كليب "Elastic Heart" الذى جمع بين شيا لابوف و النجمة سيا و بالرغم من إطلاقه فى يناير 2015 إلا أنه من الكليبات العالقة بأذهان عشاق الموسيقى والغناء فى العالم، فقد وصلت نسبة مشاهدته حتى الآن الى 1.13 مليار مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " إضافة الي 4.4 مليون likes، و لم يعلم البعض أن هذا الكليب هو كان ثامن أكثر مقاطع فيديو مشاهدة على " YouTube " فى عام 2015.

والكليب الذى أخرجته سيا مع دانيال اسكيل جمع النجمة مادى زيجلر و شيا لابوف اللذين قدما رقصة تفسيرية بملابس ملطخة.

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية العالمية.