نتفليكس تصدر الإعلان الرسمي لمسلسل BRIDGERTON

القاهرة - محمد ابراهيم - نتابع من خلال مسلسل BRIDGERTON الذي تقدمه شركة SHONDALAND بالتعاون مع صانع المسلسلات Chris Van Dusen، قصة Daphne Bridgerton (تقوم بدورها Phoebe Dynevor)، وهي كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة في في مجتمع ريجينسي لندن للزيجات لتجد شريك مناسب لها. تأمل Daphne بأن تسلك خطوات والديها وتجد شريكها الذي تربطها به الحب الحقيقي. تبدو في بداية رحلتها عن البحث عن شريك حياتها مضمونة، ولكن يبدأ أخاها الأكبر في استبعاد المتقدمين لها للزواج.

وكل ذلك يتم تدوينه في مجلة فضائح المجتمع الأرستقراطي التي تكتبها السيدة Whistledown ( تقوم بدور الصوت النجمة Julie Andrews). ويشارك في الأحداث الدوق هاستنجز الثوري والمرغوب فيه بشدة (الممثل Regé-Jean Page)، وهو أعزب ملتزم ويعد الصيد الثمين الذي تسعى وراءه جميع أمهات العرائس اللاتي يظهرن لأول مرة. وعلى الرغم من ادعاء كل منهما عدم احتياجه للآخر، فإنه لا يمكن إنكار انجذابهما لبعض بينما يجدان نفسيهما في معركة متصاعدة من الألاعيب الذكية بينما يتعاملان مع توقعات المجتمع حيال مستقبلهما.

يشارك في بطولة المسلسل كل من Jonathan Bailey( في دور Anthony Bridgerton)،

Nicola Coughlan (في دور Penelope Featherington)

Claudia Jessie (في دور Eloise Bridgerton)

Ruby Barker (في دور Marina Thompson)

Adjoa Andoh (في دور Lady Danbury )

Golda Rosheuvel (في دور Queen Charlotte)

Luke Thompson (في دور Benedict Bridgerton)

Luke Newton (في دور Colin Bridgerton)

Ruby Stokes (في دور Francesca Bridgerton)

Will Tilston (في دور Gregory Bridgerton)

Florence Hunt (في دور Hyacinth Bridgerton)

Ruth Gemmell (في دور Lady Violet Bridgerton)

Bessie Carter (في دور Prudence Featherington

Harriet Cains (في دور Philipa Featherington)

Polly Walker (في دور Lady Portia Featherington)

Ben Miller (في دور Lord Featherington)

Sabrina Bartlett (في دور Siena Rosso)

Martins Imhangbe (في دور Will Mondrich)

Lorraine Ashbourne(في دور Mrs. Varley)

يعرض مسلسل BRIDGERTON على نتفليكس عالمياً يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠.