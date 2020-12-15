تفاصيل الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ فعاليات الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري

يوم 20 ديسمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المُقرر أن

يحضر المؤتمر الصحفي الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان ليتحدث عن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، كما سيتحدث أيضًا عن الملتقي الفكري للمهرجان الذي يحمل عنوان " 150 سنة مسرح مصري" الناقد الكبير جرجس شكري.

وتتولى مهمة تقديم المؤتمر الصحفي المذيعة رغدة بكر، ويجلس علي المنصة الخاصة بالمؤتمر مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، لكي يتحدث عن تفاصيل الدورة الجديدة.

وتعقد هذه الدورة يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وستستمر إلى يوم 4 يناير 2021، وتحمل هذه الدورة اسم "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عامًا على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م.

وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من 13 عضوًا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، ومن هؤلاء الأعضاء : الفنان يوسف إسماعيل رئيس للمهرجان،والفنان أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.

والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح مدير المهرجان، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.