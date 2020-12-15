بعد انتشار معلومات مغلوطة.. نجوى كرم توجه رسالة إلى جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - توجهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لجمهورها برسالة جديدة عبر موقع التغريدات تويتر، وطالبتهم بعدم إثارة ضجّة وبلبلة حول تلك المعلومات المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية حول جديدها القادم.

وأكدت على أنها هي المصدر الحصري الوحيد والأكيد لكلّ ما يتعلّق بأعمالها الفنية، كما صرّحت أنها ستزوّدهم بما يجب الإطلاع عليه في الوقت المناسب.

حيث قالت: “لأني أحبكم وأنتم حقيقة كبيرة في حياتي، أطلب منكم عدم إثارة بلبلة”، وأضافت: “عيشوا اللحظة بظلّ هذه الظروف الصعبة، وأنا أزوّدكم بما يجب عليكم معرفته”.

يذكر أن شمس الأغنية ستحيي حفلاً في دبي يوم 15 يناير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق.