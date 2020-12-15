خبيث أم حميد.. كيف أصيبت الفنانة حسناء سيف بالورم مرتين

ظهرت الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين مؤخرا بعد إعلان إصابتها بورم في الرقبة، ما جعل معجبيها في حالة من الحزن، خاصة أنها أصيبت بورم في الرقبة أيضا قبل 3 أشهر جعلها ترقد في المستشفى، ووجهت الممثلة الأردنية رسالة طمأنة لمعجبيها.

الممثلة حسناء سيف الدين الممثلة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية قالت في رسالتها من داخل المستشفى لمعجبيها: "هعمل النهارده جراحة هياخدوا عينة من ورم في الرقبة إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد ادعوا لي بليز"، مختتمة رسالتها بطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

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وبعد ساعات من إعلان الممثلة الأردنية حسناء سيف الدين عن إصابتها تفاعل معها معجبوها ووجهوا لها الدعوات بالشفاء العاجل، الأمر الذي جعلها تتفاعل معهم، ونشرت صباح اليوم رسالة ملحقة بصور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت خلالها: "ميرسي جدا جدا لكل اللي بعتلي هنا وعلى الواتساب وآسفة جدا لكل اللي كلمني وما ردتش بس كان يوم صعب و متعب جدااا.. الحمد لله.. مبدئيًا أحب أشارككم آخر تطورات حالتي الصحية، الورم طلع مَش واحد طلعوا خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل عينة للتأكد إذا كان حميد أو لا هيتأجل لأنه أثناء عمل التحاليل والفحوصات قبل الجراحة اكتشفوا إن نسبة التجلطات عندي عالية جدا وطبعًا الموضوع دا أهم من الجراحة وما كانش في الحسبان.. ادوني حقن وأدوية لسيولة الدم.. وعملت تحاليل وأشعات جديدة لموضوع التجلطات ولاقوها على الرئة وهنعمل أشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط ولسه معملتهاش هعملها كمان شوية بإذن الله، ومش فاهمة جت منين جلطات الرئة ولا ازاي، أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ!! الحمد لله على كل شيء.. وأختكم اتحجزت في المستشفى لغاية انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات ويشوفوا لها حل وبعدها نرجع لجراحة رقبتي بإذن الله.. الحمد لله على كل شيء، وربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم ليا".





ميرسي جدا جدا لكل اللي بعتلي هنا و على الواتساب و اسفة جدا لكل اللي كلمني و ما ردتش بس كان يوم صعب و متعب جدااا .. الحمد... facebook