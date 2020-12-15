خبيث أم حميد.. كيف أصيبت الفنانة حسناء سيف بالورم مرتين

ظهرت الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين مؤخرا بعد إعلان إصابتها بورم في الرقبة، ما جعل معجبيها في حالة من الحزن، خاصة أنها أصيبت بورم في الرقبة أيضا قبل 3 أشهر جعلها ترقد في المستشفى، ووجهت الممثلة الأردنية رسالة طمأنة لمعجبيها.
الممثلة حسناء سيف الدين الممثلة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية قالت في رسالتها من داخل المستشفى لمعجبيها: "هعمل النهارده جراحة هياخدوا عينة من ورم في الرقبة إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد ادعوا لي بليز"، مختتمة رسالتها بطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.
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ميرسي جدا جدا لكل اللي بعتلي هنا و على الواتساب و اسفة جدا لكل اللي كلمني و ما ردتش بس كان يوم صعب و متعب جدااا .. الحمد... facebook
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