من مكان التصوير.. المطربة يارا تحمس جمهورها لعملها الجديد

نشرت المطربة يارا فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يارا على الفيديو قائلة: "مع بوسة الصّباح.. صباحكم ورد.. من مكان التّصوير.. تصوير شو؟؟؟ خلاص خلّهوها لوقتها".

وجاءت التعليقات على الفيديو قائلة:

-كتيير حمستينا

-شو بتحضرلنااا

-كتييير اشتقنالك

يذكر أن أعلنت الفنانة يارا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن أسباب تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يكون أونلاين.

السبب الحقيقي هو سرعة الانترنت وليس كما اعتقد البعض أنها أصيبت بفيروس كورونا وهذا ظهر من خلال تعليقاتهم ولكن سرعان ما ظهرت يارا وقررت أن تشارك جمهورها بشيء آخر، وهو طرح الأسئلة عليهم للتواصل معهم.

يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.