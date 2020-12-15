تأجيل طرح فيلم Captian Marvel بسبب فيروس كورونا

أعلنت أستديوهات مارفل عن تأجيل طرح فيلم Captian Marvel بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث كان المقرر طرحه 2 يوليو 2022 ثم تأجل الى 11 نوفمبر 2022.

وقررت ديزني تأجيل طرح فيلم Mulan أول نسخة حية للفيلم الكرتوني الذي طرح عام 1998 الى تاريخ 24 يوليو 2020، حيث كان من المقرر طرحه في غضون هذه الأيام.

وأجلت ديزني طرح فيلم Jungle Cruise من بطولة دوين جونسون و ايميلي بلانت لـ 30 يوليو 2021، وبهذا يتم تأجيله طرحه عاما كاملًا بسبب الفيروس المستجد.

طال التأجيل ايضا فيلم Black widow للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون من مايو 2020 الى نوفمبر من نفس العام.

وكذلك فيلم The Eternals للنجمة العالمية انجلينا جولي وسلمى حايك تقرر تأجيل طرحه في دور العرض الامريكية والعالمية الى 2021.