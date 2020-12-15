تأجيل محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي محمد وزيري ليوم 22 فبراير

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محمد الوزيري، وذلك ليوم 22 فبراير، بعد اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الملحن محمد وزيري، بعد العديد من الشكاوى القضائية التي تم تقديمها ضده عن طريق المحامي الخاص بها ياسر قنطوش، والتي اتهمته فيها بالنصب عليها وسرقة أموالها، وتم استدعاؤه للتحقيق، اتضح صحة الواقعة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "إسود فاتح"، وهو بطولة

روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.