أحمد العوضي برفقة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور عبر أنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر العوضي بالصورة برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعبر عن حبه الشديد لها معلقاً :" معاً للأبد".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات أهمها :" ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض العمر كله".

والجدير ذكره أن الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز يستعدان لعمل فني جديد يجمعهم معا لأول مرة ويحمل اسم "اللي ملوش كبير".

"اللي ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري ومن المقرر بدء التصوير به في نصف شهر ديسمبر المقبل.