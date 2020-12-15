أروى اليمنية عن مشكلة حلا الترك ووالدتها: "لو عندي ابن ما أزوجه فتاة مثلها"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة اليمنية أروى، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمشكلة الواقعة بين الفنانة حلا الترك، ووالدتها منى السابر، بعدما قامت حلا برفع دعوى قضائية ضد والدتها.

ونشرت أروى مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع على "سناب شات"، قالت فيه أن حلا ما زالت طفلة، ولا تقدر على رفع قضية على والدتها، لافتة إلى أن الأوصياء عليها من أهلها، هم الذين يستطيعون الحكم في مثل تلك الأشياء القانونية والقضائية .

وانتقدت أروى والدة حلا الترك بسبب تهديدها المستمر لابنتها بفضحها،مُضيفة: "لو بنتي ما رضيت تعطيني فلوس، عمري ما أطلع أفضحها وحتى لو الدين بيقول أنت ومالك لأبيك ويوصي عليهما، لكن أتصور ما هو هين إنه يطلع الأم أو الأب يتكلموا عن بنتهم أو يفضحوها".

وأشارت أروى أنها إذا كان لديها ابنًا لم تكن ستوافق على زواجه من حلا؛ بسبب جحودها مع والدتها، قائلة:"كيف أم توصل ابنتها إلى تلك المرحلة؟، تخيلي إذا حد فكر يناسبها؛ يقول أمها تقول عليها عاقة وسيئة، وهي مش ذنبها، الأهل دورهم فين في توعيتها لرفع القضية؟، وهذه مسؤلية الكبار".

وكانت والدة حلا الترك، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وانهارت فيه من البكاء بسبب ابنتها، وقامت بالتوسل للفنانة الإماراتية أحلام ؛ لكي تحل الخلاف الذي حدث بينها وبين ابنتها، ولكي تتتحدث مع حلا الترك ووالدها، حتى تستطيع الحصول على النفقة الخاصة بها.