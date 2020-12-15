فن ومشاهير

رابح صقر يثير الجدل.. هل يشبه براد بيت؟

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القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان السعودي ​رابح صقر​ حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب انتشار صورة جديدة له ظهر من خلالها بلوك جديد يشبه النجم العالمي براد بيت حسبما علق متابعوه.

وفي سياق منفصل، تجادل صقر منذ فترة مع إحدى متابعيه سخرت من مستمعيه، بقولها: "عندي قناعة إن ما حد يسمع له إلا ملبوس، ما حس فيه أحد يسمعله".

وطلب منها ألا تسخر من محبيه ومن يسمع أغنياته قائلا: "احترمي نفسك أولًا، واحترمي الناس اللي تسمع لي ثانيًا، أنا ما راح أغلط عليكي بس بعلمك الأدب، كلًا يرى الناس بعين طبعه".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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