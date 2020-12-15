تأجيل طرح فيلم Captian Marvel بسبب فيروس كورونا

أعلنت أستديوهات مارفل عن تأجيل طرح فيلم Captian Marvel بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث كان المقرر طرحه 2 يوليو 2022 ثم تأجل الى 11 نوفمبر 2022.

وقررت ديزني تأجيل طرح فيلم Mulan أول نسخة حية للفيلم الكرتوني الذي طرح عام 1998 الى تاريخ 24 يوليو 2020، حيث كان من المقرر طرحه في غضون هذه الأيام.