محاولات مستمرة.. 3 أسباب تؤكد فشل فضل شاكر في استعادة نجوميته

ما زال الفنان اللبناني فضل شاكر يحاول جاهدا الرجوع إلى مكانته في عالم الغناء بعدما كان واحدا من أهم مطربي الوطن العربي قبل بضعة سنوات عندما قرر تحريم الفن والانضمام للمليشات الإرهابية والتورط في جرائم القتل التى أدت إلى صدور حكم بالإعدام ضده، إلا أنه فقد جزء كبيرا من بريقه الفني رغم أنه ملقب بصاحب الصوت الدافئ والإحساس المرهف.

وهناك 3 دلائل تؤكد تراجع شعبية فضل شاكر في الوطن العربي وأن جمهوره لم يغفر أخطاء الماضي:

-لم تحقق أغاني فضل شاكر النجاحات أو الضجة المعتاد عليها قبل اعتزاله الفن، حيث باتت أعماله الفنية تمر مرور الكرام، وذلك مقارنة بنجاحاته في السابق.

-رغم خروج فضل شاكر إلى النور والتواصل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن عدد متابعيه لا يتجاوز الـ 150 ألف عبر تويتر ولم يحصل على علامة التوثيق.

-في 2017، تعرضت شركة العدل جروب لهجوم لاذع بسبب قيام فضل شاكر بغناء تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" وهو ما أدى إلى حذف الشركة للأغنية احتراما لرغبة الجمهور وبالأخص لوالدة أحد الشهداء في لبنان الذي زعم أنه توفى على يد سلاح الفنان اللبناني.

يواصل الفنان فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية، خصوصا بعد إطلاق العديد من الأغاني "المنفردة" خلال العام 2020، وكان آخر أعماله الغنائية أغنية "للحين عايش" باللهجة الخليجية، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال أيام من طرحها على القناة الرسمية "يوتيوب"، ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة، لتكون أغنية "أبقى قابلني" وهي باللهجة المصرية، استجابة لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.