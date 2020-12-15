نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي يطرح أغنية "عم الناس" عبر منصة WATCH iT من برنامج "الچوكر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة WATCH iT فقط وحصريًا أغنية "عم الناس" من برنامج "الچوكر" الذي يقدمه الإعلامي "محمود فكري"، وهي من غناء "هادي عادل"، وإخراج محمد القاضي.

يذكر أن برنامج الچوكر يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وهو ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.