فن ومشاهير

الجمعه.. عمرو الليثي يحاور أول روبوت طبي ناطق في العالم من ابتكار مهندس مصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعه.. عمرو الليثي يحاور أول روبوت طبي ناطق في العالم من ابتكار مهندس مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعه القادمة علي الحياة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، المهندس محمود الكومى شاب موهوب من طراز خاص جدا ، ابتكر انسان آلى ناطق ومتحرك والذى بيعتبر اول روبوت طبى فى العالم بيقوم بعمل مسحات البصمة الجينية ال pcr. ،

كما يستطع عمل فحوصات طبية و اشعات للمرضى وبيشخص الحالات مثل الطبيب بالضبط .

تذاع الحلقة الجمعة المقبلة الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا