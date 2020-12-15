مفاجآت فنية لـ بغدادى بيج باند فى حفل الكريسماس بالاوبرا

فى اطار احتفال الاوبرا بالكريسماس واعياد الميلاد يقام حفل مميز لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى فى الثامنة مساء الخميس ١٧ ديسمبر على المسرح الصغير.

يقول الدكتور مجدى بغدادى ان الحفل يتضمن عددا من المفاجآت الفنية التي أعدها الفريق منها اداء عدد من اعمال الجاز العالمية الى جانب مشاركة عارضين من كوبا والارجنتين يقدمون تابلوهات راقصة تتناغم مع بعض الاعمال الغنائية التى يتضمنها البرنامج.

واضاف : كالعادة يتيح الفريق الفرصة للمواهب الواعدة للمشاركة خلال الحفل ، واشار ان البرنامج يتضمن مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز واغانى الكريسماس منها مزاج جيد , موجه , شيئ صغير مجنون يدعي الحب , رقصة القمر , غنى غنى غنى ،قدوم سانتا كلوز للمدينه ،الحب ، كريسماس الازرق ،جنجل بل، طفل سانتا، انه أجمل يوم فى السنه و انت لاشئ حتى تجد من يحبك .

يذكر ان ‪ الدكتور مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 ، اسس فرقته بغدادي باند عام 1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية لفرقة البيج باند وتضم مجموعة من أمهر العازفين المصريين ، شغل عدة مناصب بالمعهد العالى للكونسرفتوار باكاديمية الفنون كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.