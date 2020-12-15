محمد منير يستعد لطرح "باب الجمال" قريبًا

أغنية "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر اسماعيل.

جدير بالذكر أن الكينج يعمل على قدم وساق في الفترة الحالية على الانتهاء من كافة تفاصيل الألبوم الذي أوشك بالفعل على وضع اللمسات النهائية عليه استعدادًا لطرحه بفصل الشتاء.

الحالي.