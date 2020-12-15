بعجلة وسبرتاية نحاس وكنكة.. شاب فى العشرينيات يبدأ حلم البراند (فيتشر)

"عجلة وسبرتاية وكنك نحاس"، هي الأدوات التي استخدمها كريم، ليتجول طول اليوم بحلمه في شوارع القاهرة، ثم يستقل إحدى الأرصفة ليقوم بتقديم القهوة للمارة وعشاق تناول القهوة.
وبعد شهرين من تنفيذ أولى خطوات حلم صانع القهوة، التقى محرر "دوت الخليج الفني"، بكريم عبدالبر، وقام بالحديث معه عن فكرة مشروعه الصغير، وكيف جاءت له تلك الفكرة، وكواليس العمل طوال اليوم.
فكانت أول كلمات نطق بها الشاب، هي: "اشتغلت من سن 8 سنوات مع والدي في القهوة، وبسبب الكورونا قفلنا، فكان لازم اعمل مشروع اجيب منه مصاريفي".
ثم استكمل "عبدالبر" حديثه قائلًا إن هذه الفكرة قام الكثيرون بتنفيذها، فكان أصعب ما واجه في المشروع هو تحديث الفكرة لتكون مختلفة عن غيرها.
"الحمدلله الحكومة لحد دلوقتي مجتش جنبي، وسايبني استرزق"، بهذه الكلمات أشار الشاب إلى أنه كان خائفًا من مطاردة رجال البلدية له، أو عناصر الأمن.
واختتم كريم عبدالبر حديثه بالكشف عن حلمه الذي رافقه منذ أن جاءت له فكرة التجول على عجلة وصنع القهوة، قائلًا: "اعمل من صغري في مجال القهوة، ونفسي أن يبقى اسم سبرتايه براند في عالم القهوة".