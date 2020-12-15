إلهام شاهين تروج لحلقتها مع بوسى شلبي.. بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة إلهام شاهين، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، فيديو لها أثناء تكريمها كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول"، فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وعلقت قائلة"انتظرونا انهاردة على المحور مع بوسي شلبي".

يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس.