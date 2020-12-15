فن ومشاهير

دار الكتب تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، احتفلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، باليوم العالمي للإعاقة.  

بدأت  الاحتفالية التي نظمتها مكتبة الخليفة العامة التابعة لدار الكتب  بالسلام الوطني والقرآن الكريم ثم كلمات الترحيب. و تم تقديم فقرة فنية مع تكريم  لنماذج من النساء اللواتي انتصرن على الإعاقة وأصبحن نماذج ناجحة في المجتمع. ومن بين هذه النماذج الدكتورة فادية عبد الجواد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل وأول طبيبة صماء في العالم. 

واختتم الاحتفال بفقرة فنية من عزف وغناء فرقة المستقبل للخدمات المتكاملة للمكفوفين بالإسماعيلية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا