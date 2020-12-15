هل يشهد المؤسس عثمان الحلقة 38 وفاة أرطغرل ونهاية غيخاتو.. فيديو

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المؤسس عثمان الحلقة 38
وتحمل الحلقة 38 من المؤسس عثمان مفاجآت كبيرة، حيث ظهر عثمان مكبل اليدين في خيمة غيخاتو، بالإضافة إلى احتمالية وفاة الغازي أرطغرل خاصة بعد أن نادى عبد الرحمن غازي على أھل الكايي الذين تجمعوا أمام خيمة أرطغرل للاستماع إليه قبل وفاته، ومن هنا يبدأ اشتعال صراع السيادة بين صافجي وعثمان ودوندار لخلافة أرطغرل.
مشهد آخر يكشف تفاصيل مثيرة حول شخصية طارغون ويثير التساؤلات حول حقيقتها سواء كانت متعاونة مع عثمان أم خائنة وتعمل لصالح نيكولا، وهذا ما ستكشف عنه تفاصيل الحلقة 38 من المؤسس عثمان.
المؤسس عثمان الحلقة 37
مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان
يعرض مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و 9 مساء بتوقيت السعودية لمدة ساعتين باللغة التركية، كما يعاد يوم الخميس في نفس التوقيت.
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
تعرض قناة atv التركية وقناة تي ار تي مسلسل المؤسس عثمان بالإضافة إلى ان بعض المواقع الالكترونية مثل موقع النور ومواقع وصفحات أخرى على فيسبوك تقوم بعرض المسلسل بعد ساعات من عرضه على القناة التركية atv .
ويذاع مسلسل المؤسس عثمان على الترد التالي:
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 10796
- الاستقطاب : أفقي
- معامل الترميز : 27500
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