نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل شاكر يتصدر تريند"يوتيوب" بأغنيته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب اللبناني فضل شاكر، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "ابقى قابلني"، حيث تصدر المركز الرابع بمصر، والأول في لبنان.



وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية حيث تجاوز المليون الأول عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحه بأقل من 24 ساعة.