أزمة حلا الترك مع والدتها تستدعي تدخل النجوم.. وعد تعلّق "الأم ما تتعوض" وأروى تعاتب منى السابر

أزمة حلا الترك مع والدتها استدعت تدخل العديد من المشاهير في القضية التي رفعت فيها الفنانة البحرينية حلا الترك دعوى على والدتها منى السابر بسبب أخذها مبلغ مالي منها، لتطل الأخيرة في فيديو وهي منهارة بالبكاء جراء الحكم عليها بالسجن بحال عدم تسديدها للمبلغ المالي لإبنتها، ما جعل المشاهير يدخلون على خط هذه الأزمة خاصة بعد استنجاد الوالدة بالفنانة أحلام للتوسط في هذه القضية المثيرة للجدل، وأبرزهم كان الفنانة السعودية وعد، والفنانة أروى، والإعلامي حمد قلم.

رصدنا لكم رسائل وتعليقات المشاهير الذين دخلوا في الساعات الماضية على خط الأزمة بين حلا الترك ووالدتها منى السابر:

الفنانة وعد لحلا الترك "الأم ما تتعوض"

الفنانة السعودية وعد لم تستطع السكوت على أزمة حلا الترك مع والدتها لتدخل على خط الأزمة وتبدي استيائها من تصرف الفنانة الشابة البحرينية اتجاه والدتها منى السابر، فوجهت لها رسالة عتب وملامحة مع نصائح علّها تتراجع عن قرار دعوتها ضد والدتها لتتفادى السجن.

وعد السعودية أطلت عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي ووجهت رسالة مباشرة الى حلا الترك أكدت لها فيها بأن الأم لا تعوض ودعتها لإسقاط الدعوى والتفكير جيداً بما فعلته، قائلة لها :"... والله شي يزعل جدا يلي قاعد يصير بالسوشيال ميديا والفن، الأم ما تتعوض، دوت الخليج أم مو كويسة دوت الخليج أم ما ربت كويس دوت الخليج أم كانت استغلالية الام ما تتعوض مش لأني أم بس في يوم من الأيام حتصيروا أمهات وتعرفوا هاد الشي..."

وأضافت:" في ياما بنات وولاد أمهاتهم وأبهاتهم تركوهم وما حد رباهم، لكن الزمن يخليك تتعلم وتربي نفسك..فكري شوية يا حلا أمك هذه .

أروى تعاتب والدة حلا الترك

الفنانة اليمنية أروى من جهتها إرتأت إدلاء رأيها بهذه القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، لكن بدا بأن أروى توجهت باللوم لـ منى السابر بشكل أوسع رغم معاتبتها لـ حلا الترك في الوقت عينه.

أروى أطلت في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا وقالت فيه: "صار لي يومين جالسة أفكر أعلق ولا لأ بس أنا على صراحتي"، ووصفت المشكلة بين الأم والإبنة بـ "شيء متعب ومؤلم جداً ويوجع".

ودافعت أروى عن حلا الترك معتبرة بأنها زالت طفلة وتتسم بالبراءة وقالت: "أنا أشوف إنه حلا ما تقدر ترفع قضية على أمها لأنه في أهلها وناس وصية عليها يحكموا في أشياء كثيرة قضائياً وقانونيا".

وتوجهت أروى بالعتاب نحو منى السابر موجهة اليها تهمة الإساءة لسمعة ابنتها وعلقت: "لو بنتي ما رضيت تعطيني فلوس عمري ما أطلع أفضحها وحتى لو الدين بيقول أنت ومالك لأبيك ويوصي عليهما، لكن أتصور ما هو هين إنه يطلع الأم أو الأب يتكلموا عن بنتهم أو يفضحوها".

أروى تابعت لومها لوالدة حلا الترك قائلة :"كيف أم توصل ابنتها إلى تلك المرحلة؟ تخلي إذا حد فكر يناسبها يقول أمها تقول عليها عاقة وسيئة. وهي مش ذنبها. الأهل دورهم فين في توعيتها لرفع القضية؟ وهذه مسؤولية الكبار".

وختمت تعليقها بالقول: "أنا بتكلم حسب ضميري والله لا يعورني لبنتي ولا فلوس بنتي والله يلعن أم الفلوس اللي توصل الأهل يسوي في أبنائهم كدا، أكيد القيامة قربت".

حمد قلم لحلا الترك "فلوس الدنيا تفدى الأم"

الإعلامي حمد قلم من جهته لم يتردد بالتدخل في أزمة حلا الترك مع والدتها، فوجه رسالة قاسية جداً لحلا الترك مذكراً إياها بأن الجنة تحت أقدام الأمهات مبدياً استغرابة في رفعها قضية على والدتها، وكتب لها في تغريدة على تويتر :" الى حلا الترك من غير تحية،، امج جنتج ونارج، فلوس الدنيا كلها تفداها، الواحد يخاف بالغلط يزعلهم.. وانتي رافعه قضية وحكموا عليها بالسجن؟ شلون تنامين بليل؟ الله يهديك".

سارة الغامدي تهاجم حلا الترك

الفنانة السعودية سارة الغامدي شنت بدورها هجوما على حلا الترك وطالبت بمنعها من ممارسة أي نشاط فني بسبب تصرفاتها ضد والدتها وقيامها برفع قضية ضدها واعتبرت أن تصرفاتها ستأثر على الأطفال والمراهقين، مشيرة أن حلا الترك كانت تغني للأطفال قبل سنوات وبالنسبة للأسر الخليجية كانت مثال لأبنائهم وعند وصولها لعمر 19 قامت بترفع قضية ضد والدتها لتسجنها بدعم من جدتها.

سارة الغامدي كتبت في تدوينتها: "بكرة ابنائكم إلى متأثرين فيها تلقونهم بالمحاكم يرفعون قضايا عليكم ويتمردون عليكم مثل هذه الشخصيات التي توثر في المجتمع والأبناء خصوصاً أنها كانت تغني للأطفال وجيلها متاثر فيها "

سارة الغامدي أكملت هجومها على حلا الترك قائلة :" وين بالله ترفع قضية على والدتها، ما هذه الجرأة والوقاحة، التي توصل إلى العقوق؟".

منى السابر تكشف سبب الخلاف مع ابنتها

منى السابر والدة النجمة البحرينية حلا الترك كانت قد كشفت كواليس الازمة مع ابنتها عبر بث مباشر على إنستجرام وقالت بـ أنها اخذت من ابنتها حلا الترك مبلغ 200 ألف ريال بحريني،مشيرة الىأنها صرفت المبلغ لأنها لم تحصل على نفقتها منذ سنة ونصف، وأنها الآن مهددة بالسجن لفترة عام، وناشدت الفنانة أحلام بالتدخل لإيجاد حل والتحدث مع ابنتها.

بدورها حلا الترك خرجت عن صمتها أخيراً في قضيتها ضد والدتها منى السابر، وذلك عن طريق رد رسمي من محاميها، والذي عبر عن استياء موكلته من الشائعات ومحاولات التأثير على مجرى القضية.

ونشر المحامي بيان رسمي عبر برنامج "إي تي بالعربي"، للرد به على الجدل، وطلب به التوقف عن نشر تفاصيل القضية ومحاولات التأثير على مجراها والتي لا زالت أمام القضاء.

يشار الى ان رواد موقع التواصل الاجتماعي اطلقوا من جهتهم هاشتاج "حلا الترك تسجن أمها " مبدين استيائهم من تصرفها اتجاه والدتها وطالبوها بسحب الدعوة.