الممثلة حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بـ5 أورام وتطلب الدعاء .. صور

حسناء سيف الدين الفنانة الأردنية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بالأمس، بعدما كشفت تفاصيل مرضها وإصابتها بخمس أورام في منطقة الرقبة، وسط حالة من الصدمة من قبل متابعيها.

حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بـ5 أورام

حسناء سيف الدين نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لها من داخل المستشفى، وأعلنت أنها خضعت لفحوصات والآشعة اللازمة والتي بينت إصابتها بخمس أورام، وعلقت على الصورة قائلة: "بعد الفحوصات والسونار طلع في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة.. ادعوا لي بليز".

كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة صور أخرى ليدها وهي تتلقى العلاج عن طريق وضع المحاليل، وتفاعل الجمهور والمتابعين مع تدوينة الفنانة الأردنية وإعلانها مرضها، وتمنوا لها الشفاء العاجل، وطالبوها بأن تظل تطمئنهم على حالتها الصحية باستمرار، كما تصدر اسمها منصات البحث على الإنترنت فور الإعلان عن مرضها.

معلومات عن حسناء سيف الدين

الجدير بالذكر أن حسناء سيف الدين ولدت عام 1976 بالمغرب، ثم انتقلت مع أسرتها للأردن حيث أتمت المرحلة اﻹعدادية، ثم سافرت إلى مصر لتلتحق بالمدرسة الثانوية ثم الجامعة، حيث حصلت على بكالوريوس اﻹعلام قسم إذاعة وتلفزيون، كانت بداية مسيرتها التمثيلية عام 2007 حيث شاركت بثلاث مسلسلات هم "عيون ورماد، لحظات حرجة، أحلامك أوامر"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها "لحظات أنوثة، ألوان الطيف، كاريوكا".

أحدث أعمال حسناء سيف الدين

أما أحدث أعمالها هو مسلسل "سكن البنات" حيث تجسد دور "سنية" في العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

ومن المعروف أن مسلسل "سكن البنات" يشارك في بطولته كل من منة فضالي وآيتن عامر ووفاء عامر ودينا وأحمد جمال سعيد وحسني شتا وهاجر الشرنوبي وحجاج عبد العظيم وحسناء سيف الدين وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

