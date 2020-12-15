حاول الترويج لألبومه فقارنه الجمهور بـ براد بيت .. رابح صقر يتصدر الترند بسبب إطلالته الجديدة

رابح صقر النجم السعودي حرص على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يرصد أحدث ظهور له، خلال فترة تحضيره لألبومه الجديد المقرر طرحه في عام 2021، حيث ظهر بلوك جديد أثار الجدل بين متابعيه.

الجمهور يقارن رابح صقر بـ براد بيت

التغيير الواضح في إطلالة رابح صقر خلال الصور والفيديوهات التي انتشرت له في الساعات الماضية، جعلت البعض يشبّه طريقة ملابسه وشعره والاكسسوارات التي ارتداها، بإطلالة النجم العالمي براد بيت في بعض الصور التي ظهر فيها بشكل مشابه.

أحدث ظهور لـ رابح صقر يثير الجدل بين متابعيه

وظهر رابح صقر مرتدياً بدلة سوداء وقد سرح شعره الطويل إلى الخلف وارتدى نظارته الطبية، ولاقت إطلالته إعجاب البعض من متابعيه، فيما فضّل البعض الآخر الإطلالة التقليدية التي اعتاد النجم السعودي الظهور بها طوال الوقت.

ألبوم رابح صقر الجديد

وكان رابح صقر فاجئ جمهوره مؤخرًا بالإعلان عن موعد طرح أحدث ألبوماته والذي يأتي بعد فترة طويلة من الغياب، حيث من المقرر أن يطرح في الأول من شهر يناير 2021، ويضم الألبوم 11 أغنية متنوعة، ومن المقرر أن يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي.

رابح صقر قد كشف في شهر يناير الماضي عن استعداده لتقديم ألبوم غنائي جديد، لكن لم يكشف عن موعد طرحه مما جعل الجمهور يطالبه بسرعة ذلك، حتى طلب منهم عبر حسابه على "تويتر" بمساعدته في تحديد موعد طرح ألبومه وكانت المواعيد المقررة في شهر أغسطس أو سبتمبر أوأكتوبر، لكن تأجل طرح الألبوم وكشف رابح صقر عن سبب هذا التأجيل في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" وهو بصحبة سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة، حيث تحدث رابح صقر عن الأشياء التي لا يزال يحتاجها الألبوم من أجل طرحه، وأوضح أن هناك بعض العمليات الخاصة بالتسجيل والتي يحتاج أن يتم تنفيذها بأعلى جودة، وبناء عليه سوف يتم طرح الألبوم فقال: "أنا مع روتانا في عملية التسويق وأرغب في تسجيل وتنفيذ الألبوم بأفضل شكل وجودة إن شاء الله وهذا ما أحتاجه".