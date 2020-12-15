إصابة 5 نجوم بأزمات صحية طارئة هذا الأسبوع .. بالصور

شهدت الأيام القليلة الماضية إصابة عدد من النجوم ببعض الإصابات الجسدية التي أثرت على حركة أيديهم أو أقدامهم، وحرص كل منهم على استعراض إصابته على مواقع التواصل الاجتماعي، والسخرية منها أيضًا.

ناهد السباعي

كان في مقدمة هؤلاء الفنانة ناهد السباعي التي نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام صورة لها وهي داخل سيارتها بملابس المنزل، وتضع "الجبس" على ذراعها بعدما تعرضت للكسر.

وحرصت ناهد السباعي على السخرية من نفسها، بالاستعانة بصورة صممتها شقيقتها لها وشبهتها بصورة طريفة لشخص تعرض للكسر أيضًا ولكن جسمه بالكامل يغطيه الجبس.

منة شلبي وأمير شاهين

الفنان أمير شاهين نشر أيضًا عبر حسابه على انستجرام، صورة جديدة تجمعه بصديقته الفنانة منة شلبي، واستعرض الثنائي الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا، فظهر أمير بيده المصابة منذ فترة والتي كان قد شفى من الكسر الذي تعرض له، وهو ما اتضح في أحدث ظهور له في مهرجان القاهرة، إلا أنه عاد ووضع يده في جبيرة، بينما منة شلبي فظهرت وهي تضع رقبة طبية.

وعلق أمير شاهين على الصورة التي شاركها مع الجمهور وقال: "المصابون في الأرض" وتلقى الثنائي الأمنيات بالشفاء العاجل، خاصة وأن الثنائي كانا قد ظهرا مؤخرًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، ولم تكن تظهر عليها أي إصابة وقتها.

قصي خولي

النجم السوري قصي خولي كشف أيضًا عن إصابته بكسر في قدمه، خلال الأيام الماضية، على هامش تصوير برنامج " The Masked Singer إنت مين؟" المعروض على شبكة mbc.

وأكد قصي خولي أنه لم يخبر والدته بتفاصيل إصابته بكسر في القدم ووجه لها رسالة عبر برنامج "mbc trending" فقال: "أمي أنا مصاب بكسر في قدمي، الحمد لله اسير على عكاز وأقام بتصوير والأمور تمام لكن هناك بعض الأشياء الضرورية لذلك استخدم العكاز".

مي كساب

الفنانة مي كساب أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما نشر زوجها مغني المهرجانات أوكا صورة لها داخل المستشفى، وكشف عن إصابتها بوعكة صحية دون أن يكشف تفاصيل حالتها، وعلق على الصورة قائلاً: "ألف سلامة عليكي يا ام العيال يا كل حاجة في حياتي".

وبعدها كشفت مي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى، وطمأنت الجمهور وقالت: "شكراً من قلبي على سؤالكم عني.. أمبارح قضيت يوم مش حلو في المستشفى من معدتي.. بس ألف حمد وشكر لله بقيت أحسن.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعاً"، وأوضحت أن شعورها بآلام شديدة في معدتها جعلعا تنتقل للمستشفى بسرعة.