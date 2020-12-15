بدون مكياج.. هند عبد الحليم تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هند عبد الحليم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها اعتمدت فيها على إطلالة هادئة، حيث ظهرت بدون مكياج، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن هند عبد الحليم شاركت فى مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.