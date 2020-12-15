عاجل.. السيناريست مدحت العدل يعلن ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن السيناريست مدحت العدل، رسميا، ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على مقعد الرئاسة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب "العدل" قائلا : "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، على ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليًا وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يعود لصالح الزمالك، فقط".

وأضاف السيناريست مدحت العدل قائلاَ: "وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".

في سياق متصل، معروف أن السيناريست مدحت العدل بانتمائه وتعصبه الشديد لنادي الزمالك.