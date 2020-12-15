ضمن احتفالية «من النيل للمتوسط».. عرض فيلم "وطن بالاختيار" بمركز الإبداع

يقام العرض الأول في القاهرة لفيلم «وطن بالاختيار»، وستعرض أيضًا ثلاثة أفلام، من إنتاج ورشة Open Media Hub والهيئة الوطنية للإعلام؛ وهي أفلام «ميه الحجر» إخراج وثائقية نتاج ورشه مهاب زنون، يوم الإثنين 14 ديسمبر، و«قارب النجاة» إخراج محمد الميهي، الثلاثاء 15 ديسمبر، و«وطن بالاختيار» إخراج حنان راضي، الأربعاء 16 ديسمبر، بسينما مركز الإبداع بدار الأوبرا السادسة والنصف مساء.

الفيلم من إخراج حنان راضي، ويدور حول حول 6 أحفاد شباب من الجيلين الثالث والرابع، يقيمون في الإسكندرية، ويرفضون ترك تلك المدينة العريقة، التي كانت مركزا ثقافيًا وتجاريًا في القرنين الـ 18، والـ19، وهاجر إليها العديد من الجنسيات الأجنبية

ويعقب الفيلم ندوة تديرها النقادة السينمائية فايزة هنداوي.

ويناقش الفيلم الأحلام والتحديات والمستقبل في عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن.

المخرجة حنان راضي، أحد صناع الأفلام التسجيلية المتميزين، و هي حاصلة على أكثر من ورشة عمل متخصصة في إخراج وإنتاج الأفلام التسجيلية والبرامج التليفزيونية.

أخرجت العديد من الأفلام الحاصلة على جوائز مثل: "فاطمة"، الحائز على جائزة برجينيس إنترناشونال، بميونخ، عام 2006، وفيلم "الساحر" عام ٢٠٠٨، وفيلم "الكوميديا الإنسانية"، الحاصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان غزة الدولي للأفلام التسجيلية، عام 2010.